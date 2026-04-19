Luz verde a la renovación del sistema de potabilización de agua en Cangas del Narcea

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OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha dado luz verde al proyecto de mejora de las instalaciones de potabilización del sistema de abastecimiento principal de la villa, una actuación que contará con un presupuesto de licitación de 4.282.774,45 euros y que será ejecutada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

El proyecto contempla la renovación de la conducción desde la captación hasta los depósitos, la ampliación y adecuación de la estación de tratamiento de agua potable de La Regla, así como la mejora de los depósitos de La Regla y El Fuejo. Además, incluye la construcción de un nuevo depósito regulador que permitirá reforzar el sistema de abastecimiento.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, ha destacado que la actuación permitirá dotar a la villa de un depósito de mayor capacidad y mejorar tanto la captación como la traída de agua, con el objetivo de resolver los problemas históricos de suministro registrados en determinados periodos del año.

Según ha explicado, el nuevo depósito garantizará una autonomía de abastecimiento de 36 horas para la población, lo que supondrá una mejora significativa para hacer frente a situaciones de sequía y reforzar la seguridad del sistema.

El plazo de ejecución de las obras será de 36 meses y el objetivo de la intervención es modernizar y reforzar la red de abastecimiento para garantizar un servicio más estable y eficiente a los vecinos del concejo.