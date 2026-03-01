La Mancomunidad Comarca de la Sidra abre el proceso para su plan estratégico de turismo

Proceso del cuestionario - MANCOMUNIDAD DE LA SIDRA

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Comarca de la Sidra ha iniciado el proceso de elaboración de su nuevo Plan Estratégico de Turismo 2030 que busca definir el modelo turístico del territorio en los próximos años.

Como primer paso, se ha puesto en marcha una encuesta dirigida a empresas, profesionales del sector y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fomentar la participación y recoger aportaciones que contribuyan a construir una estrategia compartida.

La Mancomunidad Comarca de la Sidra, integrada por los municipios de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, impulsa este proceso con el objetivo de elaborar un instrumento de planificación estratégica que oriente el desarrollo turístico de la comarca.

Según ha informado la Comarca de la Sidra, el plan estará fundamentado en la identidad territorial, con la cultura sidrera como eje vertebrador; la innovación, la colaboración público-privada y el fomento del emprendimiento turístico, contribuyendo asimismo a la mejora de la calidad de vida tanto de la ciudadanía residente como de las personas que visitan el territorio.

El cuestionario permitirá conocer la percepción actual del turismo en la comarca, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, y recoger propuestas que contribuyan al desarrollo equilibrado del sector.