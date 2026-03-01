'Mango-Caramelo', de El Faro (Cudillero), elegido Mejor Bombón Artesano de Asturias

Mango-Caramelo - GUSTATIO

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bombón 'Mango-Caramelo', elaborado por Daniel Vior, del restaurante El Faro (Cudillero), ha resultado ganador del título "El Mejor Bombón Artesano de Asturias" 2026 en el concurso celebrado en el marco de la feria sectorial Salenor, en Avilés. La elaboración fue la mejor valorada por el jurado entre los diez bombones seleccionados para la ocasión.

La creación fue valorada por el jurado por su sabor equilibrado, con una combinación de ingredientes sorprendentes, que incluían gel de mango, fruta de la pasión y vainilla, ganache de caramelo y gianduia de kikos.

En segundo lugar ha sido reseñado el bombón 'Besu de Fumu', elaborado por Diego Verdú Monerris, de Oviedo, con una creación compuesta por chocolate, gel de cerveza, ganache de castañas, humo y crujiente. El podio lo completa 'Parcha' de Confitería Rialto (Oviedo), compuesto por maracuyá, tomillo, avellana y café.

El concurso está organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, y cuenta con la colaboración de Cacao Barry y Reny Picot.