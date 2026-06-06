Una manifestación recorre Gijón para reclamar el derecho a la vivienda y contra los especuladores

Manifestación por el derecho a la vivienda en Gijón - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Gijón para reclamar el derecho a la vivienda y en contra de los especuladores. El lema de la movilización ha sido 'La vivienda nos cuesta la vida. Su negocio, nuestra ruina'.

Los manifestantes han partido desde la Plaza del Humedal a las 12.00 horas. La movilización fue convocada por Sindicato de Inquilinos y el Sindicato de Vivienda para exigir soluciones a la crisis habitacional.

Entre las exigencias de los organizadores se encuentran la reclamación de contratos indefinidos, el fin de los desahucios, la desmercantilización de la vivienda pública, la ilegalización de las empresas de desocupación y la expropiación de vivienda vacía y turística.

A lo largo del recorrido, los manifestantes han mostrado su apoyo a inquilinos a quienes se les insta a irse para realizar pisos turísticos donde actualmente viven.

La movilización ha sido respaladada por asociaciones de vecinos, partidso políticos y diversos colectivos. También han estado presentes representantes de los sindicatos mayoritarios en Asturias: UGT y CCOO.

En declaraciones a los medios de comunicación *** borrador automático, el secretario de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado "extraordinarias, inmediatas y valientes" para resolver la crisis de vivienda, insistiendo en que "la vivienda no es un negocio".

Fernández Lanero ha señalado que las soluciones pasan por incrementar el parque público de viviendas, disponer de más suelo público y promover vivienda privada con precios sociales, aunque ha advertido de que estas medidas "llevan tiempo" y necesitarán entre seis y ocho años para mostrar resultados.

Por ello, ha insistido en que "lo que necesitamos ahora son medidas extraordinarias y valientes", entre las que ha destacado la necesidad de "coger toda la vivienda que está vacía y ponerla a circular" con seguridad jurídica para arrendadores y arrendatarios.

Por su parte, la responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, ha afirmado que la vivienda "se ha convertido en un problema estructural, un problema que genera desigualdad y falta de medios para ocuparse de otras cosas básicas en la vida".

García ha detallado ha señalado que existen "muchas maneras de atajar el problema de la vivienda, no sólo la construcción", sino también "la necesidad de que sea un derecho subjetivo fundamental, para que todos y todas podamos ejercer el derecho de reivindicar una vivienda", así como "poner en el mercado vivienda vacía, vivienda deshabitada o rehabilitación de viviendas".

La sindicalista ha advertido sobre la necesidad de "evitar que los fondos buitres, los grandes tenedores y los dueños del ladrillo y del capital ejerzan con la vivienda un negocio que perjudica gravemente a las personas más vulnerables y aquellas que, aún trabajando, nuestro salario no nos permite adquirir una vivienda".