Mapfre eleva un 12,3% su negocio en Asturias hasta septiembre y alcanza los 187,4 millones en primas

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OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha alcanzado un volumen de primas de 187,4 millones de euros en Asturias al cierre de septiembre de 2026, lo que supone un crecimiento del 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía.

El ramo de autos ha registrado 50,6 millones de euros en primas durante los tres primeros trimestres del ejercicio, con un incremento superior al 8%. La aseguradora cuenta con alrededor de 120.300 vehículos asegurados en la comunidad.

Por su parte, el negocio de vida ha alcanzado los 48,7 millones de euros, tras crecer un 24,1%, mientras que el ramo de hogar ha superado los 23,7 millones, un 14,6% más que en el mismo periodo de 2025. Mapfre tiene cerca de 114.500 hogares asegurados en Asturias.

En salud, el volumen de primas se ha situado en 15,6 millones de euros, con un aumento del 9,2% y una cartera de más de 17.000 clientes en la región. El ramo de comunidades ha alcanzado los 12,3 millones, un 3% más, mientras que el de decesos ha superado los 8,9 millones, tras registrar un crecimiento del 4,2%.

Asimismo, el seguro de industria ha aumentado un 8,1%, hasta los 8,2 millones de euros en primas, y el de comercios ha crecido un 6,5%, hasta los 2,6 millones.

Mapfre cuenta con más de 208.000 clientes y 80 oficinas en Asturias. En el conjunto de España, la compañía dispone de 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y una red de 3.200 oficinas.