Una mareona de 3.000 "corazones verdes" participará este domingo en la Marcha contra el Cáncer

Presentación de la Marcha contra el Cáncer, que se celebrará en Gijón el 28 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El dinero recaudado irá para sufragar los servicios gratuitos que ofrece la asociación y la investigación

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) - El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este martes la Marcha contra el Cáncer, que se celebrará este próximo domingo.

Así lo ha indicado, durante la presentación de la prueba en el Consistorio gijonés, acompañado, entre otras personas, de la presidenta de la Junta Local de la Asociación Nacional contra el Cáncer, Teresa Sánchez.

Ha explicado, asimismo, que la Marcha saldrá, a las 11.00 horas, de los jardines del Náutico, con recorrido de cuatro kilómetros y medio hasta el estadio de El Molinón y vuelta al mismo lugar. Ha recordado, asimismo, que unos irán corriendo pero se puede hacer andando.

Además, ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por poder colaborar con esta prueba, al tiempo que ha agradecido la labor "incansable" de asociaciones como la de contra el Cáncer y también a todas aquellas empresas que apoyan este tipo de eventos.

Sánchez, por su lado, ha resaltado la importancia de colaborar con estas iniciativas que dan visibilidad a la asociación, para que la gente sepa todos los servicios que ofrece de manera "totalmente gratuita" a cualquier persona que lo pueda necesitar.

Ha señalado, al respecto, que se atiende a pacientes oncológicos de todo tipo de cánceres, de todas las edades y a sus familias también. La prueba sirve, además, para recaudar dinero que sufrague estos servicios gratuitos.

Ha indicado, unido a ello, que cuentan también con trabajadora social, que es la primera que hace el contacto con la persona que requiere ayuda, pero también psicólogos, logopedas, nutricionistas y preventistas.

Sánchez ha incidido e que ofrecen ejercicio físico para los pacientes oncológicos y disponen de fisios. A esto ha sumado la investigación que llevan a cabo sobre la enfermedad. Incluso, ha destacado que la Asociación Española contra el Cáncer a nivel nacional, pero principalmente en Asturias, es la institución privada que más dinero aporta a la investigación, sobre todo para esos cánceres que son "más difíciles y minoritarios, pero también más peligrosos y que generan la muerte".

Al tiempo, ha apuntado que esperan que por las calles de Gijón se vea una "mareona verde" de 3.000 corazones verdes. También se puede colaborar con el evento al adquirir el dorsal 'cero' o la camiseta y el dorsal nada más, que son ocho euros, al margen de comprar el pack completo --camiseta, braga y calcetines--.

Quien desee inscribirse debe dirigirse al número 50 de la calle de Magnus Blikstad, donde está la sede de la asociación, pero también a través de la página online, en un enlace que pone 'En marcha contra el cáncer Gijón'. Además, a partir de este próximo miércoles se podrá hacer en El Corte Inglés. Con cada inscripción se entrega una camiseta y un dorsal.

Por otra parte, en paralelo a la marcha, se van a realizar actividades desde las 9.30 horas. Habrá música, incluso una banda de gaitas, baile y "sorpresas", ha destacado.

También habrá una exhibición de una actividad física de 'Road Flow', y se contará con el grupo gijonés Claqué Asturias, liderado por Robert Taboada. Otra de las actividades será un flashmove y se harán distintas coreografías. Sánchez ha apuntado que quieren enseñar a la gente a bailar Dancing Queen.