Premio literario - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Antonia Suárez Álvarez ha ganado la segunda edición del Premio Literario María Luisa Castellanos con su obra 'El viaje', presentada en la modalidad de narrativa.

El certamen ha recibido este año 66 propuestas, más del doble que en 2025, cuando se registraron 30, lo que implica un incremento de la participación del 120%.

En esta ocasión ha resultado primer finalista Jorge Luis Moreno Pieiga, con el poemario 'Habaneru', y segundo Ignacio Alcázar Gamarra, con la pieza teatral 'El que regresa no regresa al lugar del que partió'.

El jurado, reunido esta semana bajo la presidencia de la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, ha contado también con Almudena Iglesias, redactora jefa de La Región Internacional, y Virginia Casillas, historiadora y experta en arquitectura indiana.

La participación ha crecido en las tres modalidades del certamen. La narrativa concentra el mayor número de obras, con 41, frente a las 17 de 2025. En poesía se han presentado 16, siete más, mientras que en teatro se ha pasado de cuatro a nueve.

El concurso, impulsado por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, cuenta con una dotación económica de 6.000 euros, distribuidos en un primer premio de 3.000, un segundo de 2.000 y un tercero de 1.000.

Con este galardón, el Gobierno de Asturias busca fomentar la creación literaria en torno a la emigración asturiana y el retorno, preservar la memoria colectiva de la diáspora y acercar las diferentes realidades migratorias al conjunto de la sociedad.

El premio rinde homenaje a María Luisa Castellanos, nacida en Llanes en 1892 y fallecida en México en 1974. Fue escritora, periodista y pionera del feminismo asturiano y su trayectoria vital e intelectual estuvo marcada por la defensa de los derechos de las mujeres y la experiencia del exilio.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el marco de los actos organizados por el Principado con motivo del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre.