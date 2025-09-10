María Jesús Álvarez será senadora por Asturias por designación autonómica

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE ha aprobado este miércoles la persona que representará a Asturias como senadora por designación autonómica, en sustitución de Melania Álvarez, quien dejó el cargo hace unos días. Así, la nueva senadora por Asturias será María Jesús Álvarez, actual Directora General de Igualdad de Asturias, según ha confirmado el presidente de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón.

"En un contexto caracterizado por la amenaza de involución, en que están en riesgo los derechos de las mujeres, optar por la Directora General de Igualdad es todo un mensaje en sí mismo de nuestro compromiso con las mujeres y la Igualdad entre mujeres y hombres", ha señalado Barbón en un mensaje en su perfil de la red social 'X'.

Barbón añade que Álvarez conoce perfectamente el funcionamiento del Senado, pues ha sido senadora la legislatura pasada, lo que facilitará su incorporación. Su nombramiento se someterá a votación de la Junta General del Principado de Asturias en el próximo pleno.

María Jesús Álvarez nació en Peñaullán, Pravia, el 21 de marzo de 1962. Es licenciada en Geografía por la Universidad de Oviedo (1985). Se afilió al PSOE en el año 1989. Formó parte de la primera corporación de signo socialista en el Ayuntamiento de Pravia (1991), y fue diputada autonómica por la circunscripción occidental. Durante doce años presidió el Parlamento de Asturias.

En dos legislaturas formó parte del gobierno de Asturias como consejera competente en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca Marítima, de Agroalimentación, de política Forestal, de Desarrollo Rural y de Recursos Naturales.

Fue diputada autonómica entre 1995 y 2015 (Presidenta de la Comisión de Peticiones, Portavoz de Infraestructuras, Presidenta de la Junta General del Principado entre 1999 y 2011), Consejera de Desarrollo Rural y Recursos naturales entre 2012 y 2019, Senadora de designación autonómica desde noviembre de 2019. Esta legislatura fue nombrada por el Gobierno asturiano directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

Tras la noticia de que Melania Álvarez dejaba el cargo, Adrián Barbón explicaba el pasado 28 de agosto que la decisión sobre quién la sustituiría era suya y mostraba su sorpresa por informaciones publicadas que apuntaban a determinados nombres. "Será una decisión exclusivamente mía, que elevaré a la Comisión Ejecutiva Autonómica y posteriormente al Comité Autonómico del partido, que es quien lo tiene que votar", dijo entonces.