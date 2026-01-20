Mariela Fernández, nueva presidenta de ANPE Asturias, que renueva su equipo

Nueva ejecutiva de ANPE Asturias, con la presidenta Mariela Fernández, en el centro. - ANPE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sindical Autonómico de ANPE Asturias, reunido el pasado sábado 17 de enero, ha renovado su Secretariado Permanente y su Comité Ejecutivo, marcando el inicio de una nueva etapa en la defensa del profesorado asturiano y de la enseñanza pública. La nueva presidencia la asume Mariela Fernández Martínez, en sustitución de Gumersindo Rodríguez.

Según ha informado el sindicato educativo en nota de prensa, el Secretariado queda integrado por Rodrigo Sánchez Coalla (Vicepresidencia y Acción Sindical), Javier Pérez-Landaluce Uncilla (Organización), César González González (Finanzas), Guillermo Méndez González (Comunicación), Pablo Álvarez Murias (Acción Social), Francisco José Suárez Cuervo (Formación) y Beatriz García Pallo (Actas).

El Consejo Sindical, compuesto por 84 delegados y delegadas que representan a todos los cuerpos docentes Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Artísticas, Conservatorio, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional, ha ratificado la hoja de ruta del sindicato para los próximos años.

Bajo el lema 'El valor de la profesión docente', ANPE Asturias centrará su acción en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado, así como en el fortalecimiento del sistema educativo público.

Durante su intervención, la nueva presidenta, Mariela Fernández Martínez, ha señalado que este nuevo mandato tiene como eje central "seguir trabajando para el profesorado de la educación pública desde la independencia, coherencia y profesionalidad que definen a ANPE".

REIVINDICACIONES PENDIENTES

Como reivindicaciones pendientes, el Consejo Sindical ha destacado, entre otras, la mejora en las condiciones laborales de equipos directivos o la integración de todos los docentes en el grupo A1.

Demandan asimismo la actualización de normativa que regula el funcionamiento de los centros, la reducción de la tasa de interinidad a través de plantillas estables, el fortalecimiento de la figura docente "ante aulas cada vez más complejas" y el desbloqueo del tercer tramo de evaluación docente.