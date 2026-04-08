Mario Arias (PP) reclama al Gobierno "medidas urgentes" para poder reforzar las plantillas

Archivo - El primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Primer Teniente de Alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha participado este miércoles en la reunión de la Comisión de Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha pedido al Gobierno que adopte medidas que permitan a los Ayuntamientos reforzar sus plantillas y planificar con eficacia sus recursos humanos.

Arias respaldó, junto al resto de miembros de la Comisión, la reclamación al Gobierno central de que elimine "de manera urgente" la tasa de reposición que actualmente limita la incorporación de nuevo personal en las administraciones locales, o, al menos, flexibilizar su aplicación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El objetivo es "evitar que los municipios sigan teniendo que afrontar nuevas obligaciones sin contar con medios suficientes para atenderlas". Arias ha explicado que "esta limitación supone un freno directo para el funcionamiento ordinario de los Ayuntamientos, dificulta la cobertura de vacantes esenciales y compromete la capacidad de las administraciones locales para responder con agilidad a las necesidades de los ciudadanos".

"Hay que pasar de las palabras a los hechos, porque no podemos tener más competencias, pero no personal suficiente para prestar los mejores servicios públicos y tramitar los proyectos de futuro y transformadores de nuestros municipios", ha aseverado.

En este sentido ha explicado que los Ayuntamientos "llevan años" asumiendo "cada vez más responsabilidades" sin que eso se haya traducido en una mayor autonomía para diseñar sus plantillas. Arias ha defendido que "resulta imprescindible permitir a las entidades locales planificar sus recursos humanos de acuerdo con sus necesidades reales".

Desde la Comisión de Función Pública de la FEMP se acordó trasladar una vez más a la Junta de Gobierno de la FEMP la necesidad de que el Gobierno de España atienda una demanda "ampliamente compartida por los gobiernos locales", que consideran prioritario disponer de "instrumentos reales" para reforzar sus servicios y poder afrontar con garantías los proyectos estratégicos de transformación municipal, en algunos casos con financiación europea.