Marta del Arco sobre su nueva reprobación anunciada por el PP: "me siento respaldada por el Gobierno"

Archivo - La consejera Marta del Arco - Gobierno de Asturias - Archivo

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha manifestado este jueves que "se siente respaldada por el Gobierno" y ha añadido que "su equipo y ella sólo tienen tiempo para trabajar".

Del Arco se manifestaba así al ser preguntada por el anuncio del PP de volver a pedir su reprobación en el próximo Pleno de la Junta General.

"Las políticas del PP hablan por si solas: erosionar el estado de bienestar, la salud y los servicios sociales. Frente a eso en la consejería solo tenemos tiempo para trabajar", dijo la consejera.