La Marta y El Connio, cerrados al tráfico por la nieve

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESSS) -

El Alto de La Marta, en el municipio de Allande, y el puerto del Connio, en Cangas del Narcea, permanecen cerrados al tráfico por la nieve caída en las últimas horas.

Además, en la red asturiana hay otros catorce puertos en los que se requieren las cadenas para circular, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press.

Se trata del puerto del Palo y Pozo de las Mujeres muertas (Allande); San Isidro (Aller); accso a Túnel de Rañadoiro y Leitariegos (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Cornellana y Campillo (Degaña); Acebo (Grandas de Salime); Tormaleo (Ibias); Cobertoria (Quirós); Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga).