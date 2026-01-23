Marta Mateo asume la vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo y apuesta por la labor social

La nueva vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo , Marta Mateo; el rector, Ignacio Villaverde; y la vicerrectora saliente de este departamento, María Pilar García. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marta Mateo ha tomado posesión este viernes como vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo. Según ha explicado, su prioridad en esta nueva etapa será "profundizar en la labor social del vicerrectorado y aprovechar su gran margen de creatividad" para impulsar nuevas iniciativas. En el acto se ha formalizado el relevo con la hasta ahora titular del cargo, María Pilar García.

Mateo ha afirmado que se trata del puesto "más importante" que ha ocupado hasta la fecha: "Estoy agradecidísima por este reconocimiento y por la oportunidad de devolver a mi alma mater todo lo que he podido aprender a lo largo de mi carrera académica, tanto aquí como en el extranjero", ha mencionado.

Sobre sus objetivos, Mateo ha indicado que en esta primera etapa se centrará en "aterrizar, escuchar, leer mucho, aprender, observar" y en profundizar en la labor social del vicerrectorado y su conexión con la sociedad asturiana.

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado "la experiencia, valía, saber estar y capacidad de trabajo" de Mateo y ha agradecido la labor de la vicerrectora saliente, María Pilar García, así como el "enorme trabajo" realizado desde su departamento.

María Pilar García, que ocupó el cargo durante cuatro años, se ha despedido con un balance "humildemente positivo" de su gestión, destacando, entre otras cosas, la reactivación de cursos y aulas en el territorio, la colaboración con ayuntamientos y el Principado, y las actividades inclusivas para personas con discapacidad.

"Como buena deportista sé que un ejercicio nunca es perfecto, pero te queda la satisfacción de haber hecho lo que has podido y sabido", ha afirmado García.