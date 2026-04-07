Más de 22.000 personas participaron en la Comida en la Calle de Avilés, la cifra más alta de los últimos años

El presidente del Principado, Adrián Barbón y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la Comida en la Calle de 2026. - GOBIERNO DE ASTURIAS

AVILÉS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 22.000 personas participaron ayer lunes en la tradicional Comida en la Calle de Avilés, en el marco de las fiestas de El Bollo 2026, una cifra que el Ayuntamiento ha calificado de "histórica" y la más alta de los últimos años.

La concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, ha destacado la "gran afluencia de público" y el ambiente de convivencia vivido durante las celebraciones. "Avilés se ha convertido en un destino turístico, pero de un turismo cultural, participativo y familiar", ha afirmado.

El dispositivo de limpieza municipal se reforzó durante toda la jornada con la instalación de 355 contenedores y varios turnos adicionales. En total, participaron 17 operarios de barrido manual en los recorridos habituales, además de equipos de apoyo con barredoras, furgones hidrolimpiadores y un servicio específico en el parque de Ferrera, operativo entre las 17.30 y las 22.00 horas.

El balance de la Policía Local fue similar al de años anteriores, con una jornada sin incidencias relevantes. Solo se registraron actuaciones puntuales por ruidos, peleas menores o hurtos, resueltas por los servicios de seguridad y emergencia.

Alonso ha agradecido el trabajo de los operarios municipales y de las fuerzas de seguridad "por permitir que la ciudad recuperase hoy su ritmo cotidiano tras unos días de gran convivencia y celebración".