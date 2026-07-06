Más de 336.000 personas del área sanitaria de Oviedo podrán gestionar sus citas de primaria con IA desde el miércoles

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OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) avanza en la implantación del asistente de inteligencia artificial Noah para la gestión de citas en atención primaria. Más de 336.000 personas de la zona sanitaria de Oviedo, la antigua área V, se beneficiarán desde el próximo miércoles de esta herramienta que permite solicitar citas y realizar trámites administrativos de forma automatizada, con una llamada telefónica, los siete días de la semana.

El teléfono 984278000 entrará en funcionamiento para 59 equipamientos sanitarios de los concejos de Oviedo, Llanera, Noreña, Siero, Sariego, Nava, Cabranes, Bimenes, Salas, Las Regueras, Grado, Yermes y Tameza, Proaza, Quirós, Teverga, Riosa, Ribera de Ribera, Morcín, Belmonte de Miranda, Santo Adriano y Somiedo.

La incorporación de la zona central de Oviedo supone que, en Asturias, ocho de cada diez personas ya podrán interactuar con la inteligencia virtual para solicitar cita u otras gestiones a su centro de salud.

Desde su puesta en marcha el pasado marzo en el valle del Nalón, y tras su posterior ampliación a Gijón, Carreño, Villaviciosa y el área de Avilés, Noah ha atendido ya 61.812 llamadas hasta el 30 de junio, de las que el 57% finalizaron con la asignación directa de una cita y el 13,3% fueron derivadas a las unidades administrativas para una atención directa.

Además, durante este periodo el sistema derivó 1.071 llamadas al 112 y registró un tiempo medio de atención de un minuto y tres segundos.

El Sespa también ha introducido mejoras en el funcionamiento de Noah. Entre ellas, la posibilidad de identificar a pacientes pediátricos mediante el código ASTU cuando no es posible localizarlos a través del DNI, así como cambios en la gestión de las renovaciones de receta electrónica para diferenciar mejor los distintos tipos de consulta no presencial.