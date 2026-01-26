Más de 500 empleados participan en la convención anual de Caja Rural que se celebra en Oviedo

Convención Caja Rural Asturias. - CAJA RURAL ASTURIAS

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias celebra este lunes en el hotel de la Reconquista en Oviedo la convención anual a la que asistirán más de 500 empleados. El presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, que inauguró la jornada de trabajo, respaldó la estrategia de la dirección de la entidad financiera; destacó el buen cierre de ejercicio y agradeció el "compromiso y esfuerzo" de todos los equipos.

Por su parte el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, lideró el encuentro y destacó el compromiso con el desarrollo de los territorios en los que opera Caja Rural de Asturias.

En este sentido subrayó la vocación de servicio de los profesionales de la entidad que permite ofrecer un servicio de calidad a los clientes.

La convención contó también con la participación de ejecutivos y directores de área que presentaron las claves y contextualizaron los mensajes y objetivos que hay detrás de los presupuestos anuales. Un ejercicio que se materializará con el fortalecimiento de la expansión territorial de la Caja en Asturias, Cantabria y Madrid; el crecimiento sostenido de la Entidad; el mantenimiento de la cultura corporativa como eje principal de la estrategia de crecimiento, y el retorno a la sociedad, socios y empleados como rasgo diferenciador frente al resto de entidades financieras.

La convención no solo sirvió como un espacio para la reflexión y el análisis, sino también como un punto de partida para establecer nuevas metas y objetivos.