Más de 700 escolares participarán en el Palacio de Deportes de Gijón, este viernes, en el Día Mundial de la RCP

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda (tercero por la dcha), durante la presentación del Día Mundial de la RCP 2026, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha presentado este lunes el Día Mundial de la RCP 2026, iniciativa organizada por el Patronato Deportivo Municipal (PDM) y el Centro de Medicina Deportiva, que contará con la presencia de más de 700 escolares en el Palacio de los Deportes de la Guía.

Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que la jornada contará también con la colaboración de entidades y alumnado de formación vinculados al ámbito deportivo, sanitario y social, como el CIFP de la Laboral, Educae y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Oviedo, junto con Codepa y Cruz Roja.

En este sentido, ha explicado que, en la modalidad 'online', participarán, al igual que otros años, más de 5.300 niños, con presencia de todos los centros educativos de Gijón y del resto de Asturias, incluso de otras ciudades españolas y de Colombia. Sobre esto último, ha resaltado la participación un año más de 100 estudiantes de la Universidad del Tolima (Colombia).

La inscripción permanecerá abierta hasta este próximo miércoles, día 14, por lo que ha comentado que espera que la cifra siga aumentando.

Ha recordado, también, que en la edición 2025, en la modalidad 'online', llegó a reunir 7.310 participantes. El acto presencial, conducido por el presentador Juan Luis Mas, contará con la participación de profesionales en el ámbito sanitario y deportivo.

Pañeda ha resaltado que la iniciativa suma la colaboración de destacados clubes de la ciudad y entidades representativas, entre ellos el Sporting de Gijón, el Real Grupo de Cultura de Covadonga, el Club Natación Santa Olaya, el Círculo Gijón Baloncesto o el Telecable.

Todas ellas contribuirán, según el edil, a dinamizar la jornada con la presencia de deportistas, sorteos de regalos y una exhibición de parkour.

Junto a él ha hablado la jefa de los servicios médicos del PDM, Esther Álvarez, quien ha señalado que el próximo día 16 se conmemora el Día Mundial de la Parada Cardiaca, a modo de concienciación. "Podemos salvar una vida con dos cosas simplemente, con unas manos y un teléfono", ha resaltado.

Entre las actividades a desarrollar, ha destacado la celebración del cuarto maratón de RCP para el resto de la ciudadanía en horario de tarde.

Ha señalado, unido a ello, que se enseña a los niños a practicar una RCP "en plan divertido", con un apartado dedicado también a los deportes y exhibiciones, como la de parkour, en esa sesión en el Palacio de Deportes, donde va a haber talleres en los que se les va a enseñar a reconocer cuando una persona está consciente o inconsciente, cómo llamar al 112, la posición lateral de seguridad o cómo hacer unas compresiones torácicas de calidad.

Álvarez ha animado a la ciudadanía a conectarse al canal de YouTube, que lo va a estar retransmitiendo. Sobre esto, ha indicado que, a las 12.00 horas, se podrá desde casa coger, por ejemplo, un cojín o un muñeco, e intentar hacer dos minutos de RCP con las manos, ya que, según ella, la práctica es "muy importante"

A esto se suman las actividades desarrolladas, en horario de tarde, en los jardines del Náutico, donde se podrá practicar cómo se hacen las compresiones torácicas o qué hacer cuando una persona se atraganta. También se podrá ver una ambulancia por dentro.

Como novedad, este año se incorpora una pequeña competición entre todos aquellos que se acerquen a los jardines del Náutico, entre las 16.00 y 18.00 horas. En este caso, se va a poner una pantalla con unos muñecos que están conectados y van a hacer una carrera. El que mejor haga las compresiones, tanto en ritmo y en profundidad, va a ganar la carrera y va a ver cómo su ambulancia llega a la meta antes que los demás. Álvarez ha señalado que habrá premios para los colegios.