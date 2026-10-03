Más de un centenar de expertos y aficionados a los geodatos se reúnen este fin de semana en Langreo

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura Escuelas Dorado de Langreo acoge este fin de semana la decimocuarta edición de GeoCamp, un encuentro nacional de acceso gratuito que reunirá a más de un centenar de personas interesadas en las ciencias de la Tierra, la geomática, los geodatos y las herramientas de software libre.

La jornada ha sido organizada por el colectivo Geoinquietos y se desarrollará durante toda esta jornada del sábado mediante un formato abierto, participativo y estructurado bajo el modelo 'Open Space' en en el que las personas asistentes no son únicamente espectadoras, sino que participan activamente en la construcción de la jornada.

GeoCamp se ha consolidado como un congreso sin ánimo de lucro, autofinanciado y gestionado de manera comunitaria, en el que se congregan grupos procedentes de distintas provincias. La iniciativa está abierta tanto a profesionales del ámbito de la geomática como a aficionados interesados en compartir experiencias sobre los Sistemas de Información Geográfica, las ciencias de la Tierra y los geodatos abiertos.

La programación continuará este domingo con una visita turística gratuita al Ecomuseo Minero del Valle de Samuño con la que se pretende vincular la vertiente tecnológica y geográfica de la cita con la identidad, la tradición minera y el patrimonio histórico de Langreo y de las comarcas asturianas.

La trayectoria de GeoCamp comenzó en 2012 tras la participación de un grupo español en la cita de Campo Maior (Portugal). Desde el nacimiento de GeoCamp ES al año siguiente, el encuentro ha recorrido de manera itinerante diversas ubicaciones como Vigo, A Coruña, Sevilla, Barcelona, Almería, Madrid, Valencia, la Illa de San Simón, Pamplona y Zaragoza, sumando con la cita de Langreo sus catorce ediciones.