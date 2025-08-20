Más de veinte cancelaciones en alojamientos y hoteles de Picos de Europa, según Incatur, que pide "rigor"

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Incatur, ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que informa de una ola de cancelaciones en alojamientos y actividades turísticas de la Comarca de los Picos de Europa tras la alerta enviada por el Principado de Asturias y la difusión en medios d ecomunicación de noticias relacionadas con incendios forestales.

Desde Incatur piden a medios de comunicación y a instituciones que transmitan información "rigurosa y contrastada", evitando generar "alarma innecesaria que repercute directamente en la economía local, en la imagen del destino y en el sustento de numerosas familias que dependen del turismo".

Aseguran que, en total, distintos alojamientos de la comarca suman ya más de una veintena de cancelaciones en plena temporada alta, lo que supone pérdidas económicas directas y un fuerte perjuicio para la imagen del destino. Algunas reservas anuladas se extienden incluso hasta septiembre, lo que prolonga el impacto negativo en el sector.

Añaden que el turismo activo también se ha visto gravemente afectado. Desde el viernes, las empresas de actividades deportivas y de naturaleza registran más de 320 cancelaciones en diferentes actividades de turismo activo, muchas de ellas motivadas por informaciones inexactas sobre la supuesta imposibilidad de realizar excursiones o visitas.

Desde Incatur insisten en que los incendios se localizan en zonas de alta montaña y no afectan a los pueblos ni a los espacios turísticos de la comarca. Afirman qeu la seguridad de los visitantes está plenamente garantizada y que se han restableciendo con normalidad todas las actividades turísticas, por lo que la comarca sigue siendo un destino "seguro y plenamente operativo".