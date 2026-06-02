Las matriculaciones de 'rent a car' crecen en Asturias un 60% respecto al mes anterior

OVIEDO/MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent a car' experimenta en el mes de mayo una caída en el número de matriculaciones del 10,44% --entre turismos y vehículos comerciales--, registrando un total de 32.739 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval, respecto al mismo periodo del año anterior. En el desglose por comunidades, la región de Asturias se posiciona con un mayor nivel de crecimiento anual si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior (+60,73%).

A nivel nacional, en el acumulado del año, el 'rent a car' cierra un total de 147.404 matriculaciones, lo que supone un aumento del 5,75% con respecto al mismo periodo del pasado 2025.

A lo largo del mes de mayo los vehículos de gasolina/eléctrico registran la mayor subida en las matriculaciones en este sector, con un 87,08%. Tras ellos, los diésel 'mild hybrid', con una subida del 11,54%. Por su parte, las mayores caídas de este periodo corresponden al eléctrico, con una disminución del 55,24%, gas licuado de petróleo (GLP) con un -35,76%, o los vehículos gasolina con un descenso del 26,19%.

Por otro lado, los vehículos con motorización gasolina (31,74%) continúan un mes más copando la mayor cuota del mercado, seguidos de nuevo por los gasolina 'mild hybrid' (20,83%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado se sitúa en esta ocasión en un 1,71%.

ASTURIAS, LA QUE MÁS CRECE

En el desglose por comunidades, la región de Asturias se posiciona con un mayor nivel de crecimiento anual si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior (+60,73%). También destacan los datos de Cantabria (+44,15%) y Murcia (+39,72%).

Por otro lado, Canarias (-15,56%), Galicia (-6,48%) y Cataluña (-4,71%) registran los principales descensos de mayo de 2026.