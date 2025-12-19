Las matrículas en asturiano y eonaviego crecen un 34,2% en el nuevo curso escolar

La matriculación en asturiano y eonaviego sube este curso un 34,2% tras su implantación como área de aprendizaje voluntaria en Infantil - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha incrementado un 34,2% la matriculación en asturiano y eonaviego en este curso escolar, con un total de 30.782 estudiantes. Ese crecimiento, que se registra por cuarto año consecutivo, viene motivado fundamentalmente por la introducción de la lengua autóctona en el segundo ciclo de Infantil como elección voluntaria.

Según ha detallado el Principado, el acercamiento a la llingua asturiana, a través de algunos de los contenidos incluidos en el área de aprendizaje Comunicación y representación de la realidad, se ha implantado de forma simultánea en los tres niveles del segundo ciclo de Infantil. Este primer año se han matriculado 7.652 niños y niñas: 6.220 en centros públicos y 1.432, en concertados. La cifra supera el 48% del total del alumnado de esta etapa educativa, un dato muy satisfactorio para este curso inaugural.

Si se descontara el alumnado de Infantil, el balance resulta también positivo. Los estudiantes de Lengua Asturiana y Literatura en Primaria, Secundaria y Bachillerato experimentan un ligero incremento del 0,83% respecto al curso anterior.

Según la directora General de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, este crecimiento "refleja sin duda el creciente interés y el reconocimiento del valor de nuestra lengua, no sólo como patrimonio cultural, sino también como un elemento fundamental para el desarrollo integral de nuestro alumnado".

El principal crecimiento de matrícula en asturiano y eonaviego se ha producido entre el alumnado de Secundaria de la red concertada, con un 36,5% más que el curso 2024-2025, seguido de Bachillerato en centros públicos (8,7%) y Primaria en la enseñanza concertada (4,2%). En cambio, en Primaria y Secundaria de la red pública se ha producido un ligero descenso del 1% y el 0,2%, respectivamente.

INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL ASTURIANO

Otra iniciativa pionera en el Principado ha sido el inicio este curso de la oferta de asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas. El primer paso se ha dado en Oviedo, donde se contabilizan 43 personas matriculadas en los tres niveles disponibles: 33 en el A1, divididos en dos grupos; 3 en el B1 y 7 en el C1. La matrícula se mantiene abierta.

Para Bueno, la posibilidad de ofertar la enseñanza del asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas "supone un avance significativo en su reconocimiento académico y social, ampliando las oportunidades de aprendizaje para toda la población adulta".

Por otro lado, la consejería dispone ya de nuevos materiales didácticos para todas las etapas educativas, que han sido elaborados por varios grupos de trabajo coordinados por la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación. Para el segundo ciclo de Infantil se han preparado expresamente 220 propuestas con juegos, fichas, audiciones y otras actividades.