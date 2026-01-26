Mayores de 65 años en Oviedo seguirán con cine a 4euros en Embajadores Foncalada

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo mantienen los martes entradas a 4 euros para mayores de 65 años. - CINES EMBAJADORES FONCALADA

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo mantendrán entradas a precio reducido para mayores de 65 años todos los martes, a 4 euros, una vez finalice el programa estatal de Cine Sénior promovido por el Gobierno.

El programa concluye oficialmente el martes 27 de enero y se extenderá solo a algunas sesiones del 3 de febrero, última fecha prevista. A partir de ese día, las personas mayores podrán seguir beneficiándose del descuento en el propio cine ovetense, que busca así dar continuidad a la iniciativa y "reafirmar su compromiso con un cine accesible", según informó la dirección de Embajadores Foncalada.

El espacio cinematográfico subraya que seguirá trabajando para favorecer el encuentro entre público y cine, destacando que "queda mucho cine por disfrutar y muchas historias por descubrir juntos".