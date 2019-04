"Me anima a trabajar más", dice Germán Heredia sobre la polémica en el PP

Publicado 09/04/2019 19:11:56 CET

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Germán Heredia, ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, que seguirá en el equipo de campaña de la candidatura del PP de Alberto López-Asenjo a la Alcaldía de Gijón.

"Me anima a trabajar más", ha indicado sobre la polémica suscitada tras la queja pública del presidente del PP gijonés, Mariano Marín, a la forma de confeccionar la lista electoral de López-Asenjo.

"Lo que diga el candidato", ha remarcado al respecto Heredia. "No me asusta nada, ni lo que ocurre en el PP", ha apuntado el ex presidente de la Unión de Comerciantes, y que forma parte del equipo de campaña electoral como asesor externo.

Por su parte, el candidato 'popular' espera clarificar las cosas con la deportista Ángela Pumariega en la reunión que estaba prevista ya para este jueves, después de que esta anunciara, en declaraciones a la cadena Ser, que renuncia a estar en un equipo en el que "los rivales están dentro".

Cabe recordar que, a falta de confirmación oficial de la candidatura, el nombre de Pumariega había sonado últimamente con fuerza para estar en puestos de salida de la lista electoral, en la que también se había rumoreado que iría Germán Heredia.