"Me marcho tranquilo con la sensación del deber cumplido dentro de mis posibilidades", señala Floro (PSOE)

"Seguiré llevando los valores socialistas porque forman parte de mí, me representan", asegura el hasta ahora portavoz municipal

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro', quien anunció este pasado miércoles que en el Pleno del próximo mes dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento "por motivos personales", ha adelantado que seguirá defendiendo los valores que le llevaron a optar a la Alcaldía por el PSOE en 2023.

"Me marcho tranquilo con la sensación del deber cumplido dentro de mis posibilidades", ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha estado arropado no solo de sus compañeros del grupo municipal, sino también de la vicesecretaria general del PSOE gijonés, Begoña Fernández, a su vez ex edil gijonesa.

"Ha sido una experiencia muy importante en mi vida, ya que servir a Gijón es lo más grande que me podía pasar, y más haciéndolo desde el Grupo Municipal Socialista", ha sostenido.

"Seguiré llevando los valores socialistas porque forman parte de mí, me representan, y por esos valores seguiré trabajando sea o no concejal", ha apuntado.

Floro ha destacado que el proyecto de la Agrupación Socialista local al que se incorporó en 2022 ya está hoy consolidado con la aprobación de su gestión en la última Asamblea Municipal y la reelección del secretario general, Monchu García.

Al tiempo, ha apuntado que tanto la Ejecutiva, con García al frente, y él mismo, están volcados en trabajar para alcanzar la Alcaldía de Gijón, para que vuelva a ser una ciudad "de oportunidades y esperanza".

"Este tiempo, en el que he estado en primera línea, me ha ayudado a crecer y a madurar como persona, también a conocerme un poco más y encontrarme con mis límites y mis fuerzas", ha confesado.

"He sentido en ocasiones la inseguridad que nace de la inexperiencia y, en otras, la fuerza de la palabra transformadora, comprometida y, desde luego, se me ha agudizado el oído para estar atento a las necesidades de nuestros vecinos/as, porque Gijón se construye desde lo micro a lo macro, y viceversa", ha agregado.

Floro, por otra parte, ha expresado su preocupación de no haber visto que, a su juicio, se haya mejorado la vida de las personas. "Me sorprende que este Gobierno y esta alcaldesa prefieren siempre un enfrentamiento al diálogo pese a que somos una ciudad de concordia", ha lamentado.

Asimismo, ha resaltado que ser portavoz ha sido una experiencia "intensa y muy gratificante". "Dicen que a la política no se viene hacer amigos, pero, en mi caso, salgo con la mochila llena", se ha congratulado.

También ha querido agradecer la acogida que tuvo por parte del PSOE y, en especial, al secretario general socialista local, como también a los medios de comunicación.

Fernández, por su parte, ha incidido en que el PSOE entiende los motivos de la decisión de Floro, al que agradece "de una manera muy, muy firme" su dedicación estos años al Ayuntamiento.

Asimismo, ha destacado que a lo largo de estos dos años ha permitido al grupo municipal desarrollar un trabajo "muy intenso" con el movimiento ciudadano de la ciudad.

"Queremos contar con esa capacidad de diálogo y queremos contar también con ese olfato ciudadano que muchas veces Floro nos demuestra", ha indicado, a lo que ha avanzado que la Ejecutiva local del partido espera seguir trabajando con él en pro de una ciudad que realmente esté comprometida con las necesidades de los ciudadanos.