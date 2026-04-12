Una media de 145 personas con discapacidad practican de forma regular deportes acuáticos en la FDM

OVIEDO/AVILÉS 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una media de 145 personas con discapacidad practican de forma regular deportes acuáticos en las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal. Se trata de una cifra que en palabras del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, "demuestra que en Avilés se viene trabajando desde hace años en facilitar la integración plena en la práctica deportiva y, más concretamente, en un ámbito tan particularmente beneficioso para ellas como es el de las actividades acuáticas".

De esas 145 personas, una media de 90 cuentan con atención directa e individualizada, mientras que una quincena suelen participar en actividades dirigidas al público general y no específicamente planteadas para personas con discapacidad.

A estas cifras de uso cabe sumar las correspondientes a las de personas con discapacidad en edad escolar. Así, un total de 22 alumnos y alumnas del Colegio Público de Educación Especial San Cristóbal participaron en la campaña de natación escolar durante el curso 2024/2025, de la que también formaron parte 12 escolares con discapacidad matriculados en otros colegios de la ciudad.

Además, una media de 6 personas usuarias del Centro Terapéutico de Salud Mental hacen uso regularmente de las piscinas municipales como parte de sus tratamientos.

Entre todas estas personas hay muchas residentes en Avilés, pero también en otros concejos asturianos que, o bien carecen de instalaciones acuáticas, o bien no cuentan con los equipamientos necesarios para la práctica adaptada.