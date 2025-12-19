Medio Ambiente destinará más de un millón de euros hasta 2027 a mejorar el Albergue de Animales

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, visita el Albergue Municipal de Animales de Serín. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha reafirmado este viernes el compromiso del Gobierno local con el bienestar animal.

Así lo ha hecho durante su visita al Albergue Municipal de Animales de Serín, tras cumplirse 100 días desde que la Fundación Protectora de Animales del Principado asumió la gestión del mismo.

Pintueles ha puesto en valor tanto la inversión sostenida prevista hasta 2027 como los resultados positivos en adopciones y bienestar animal.

En concreto, la inversión prevista por la Concejalía supera el millón de euros. A este respecto, se destinan 297.000 euros anuales hasta 2027 para el Centro de Protección Animal (que incluyen los pagos a la adjudicataria por la gestión integral de las instalaciones).

También se emplearán 215.000 euros para obras de mejora, de los cuales 150.000 euros se ejecutarán en 2026 y 75.000 euros en 2027; 100.000 euros en 2026 para cuidado y control de colonias felinas, con prórroga de otros 100.000 euros en 2027; y 20.000 euros para reparaciones puntuales a lo largo de 2026.

"Esta inversión sostenida y planificada pone fin a años de deterioro heredados del anterior gobierno de PSOE e IU y nos permite dar un salto cualitativo en el bienestar animal en Gijón", ha resaltado Pintueles.

El edil ha señalado que consideran "estratégica" la posible adquisición de la parcela situada frente al albergue, actualmente titularidad de Cogersa, con el objetivo de dotar al centro de más espacio y zonas de suelta.

Esto supondría una mejora significativa de la calidad de vida de los animales y alinearía el equipamiento con los estándares más avanzados en protección animal.

"Con este compromiso multiplicamos por 15 la inversión media realizada por el anterior gobierno y damos respuesta a una demanda histórica que Gijón no podía seguir aplazando", ha remarcado el concejal.

Por otra parte, desde que la Fundación Protectora de Animales asumió la gestión del albergue en septiembre de 2025, se han adoptado un total de 61 perros y 47 gatos. También se ha tramitado la adopción de un carnero, un canario y la recuperación de un agaporni por su familia.

Por otro lado, el número de perros alojados se ha reducido de 110 a 70 y el número de gatos se ha reducido de 32 a 11. Además, se han realizado 35 esterilizaciones de gatos de colonias.

"La mejora de las instalaciones va de la mano de una gestión eficaz, que ya está dando resultados claros en adopciones y en la calidad de vida de los animales", ha destacado Pintueles.

Este ha puesto en valor la labor de Alejandra Mier, al frente de la Fundación Protectora de Animales del Principado, y de su equipo, "por su profesionalidad, compromiso y dedicación diaria".

"Su experiencia en la gestión de refugios y su enfoque centrado en el bienestar animal están siendo clave para estos buenos resultados y para avanzar hacia un objetivo compartido: un albergue con menos animales gracias a la adopción responsable", ha agregado.

Pintueles también ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía para no abandonar animales; optar por la adopción; y apostar por la tenencia responsable.