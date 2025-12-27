Medio Rural destina 84.000 euros a reparar el acceso a San Bartuelu desde Llouru y el ramal a Reboria, en Pravia

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 84.579 euros la reforma del camino de acceso a San Bartuelo desde Llouru y el ramal a Reboria, en Pravia. La obra consistirá en la reparación de 3.020 metros de ambos viales para mejorar el pavimento y el drenaje.

Los trabajos, que ejecutará la empresa Excavaciones y Transportes Emilio durante los próximos cinco meses, busca mejorar el firme con aglomerado y el drenaje en ambos caminos, en los que la acumulación de agua que genera problemas en diferentes puntos. El proyecto persigue facilitar la evacuación del agua de lluvia y evitar daños.

En el ramal a Reboria se instalará un badén y un sumidero conectados a un caño que llevará el agua hacia la margen opuesta, según detalla el Principado en una nota de prensa. También se mejorará la canalización de los arroyos y se limpiará la cuneta.

En el camino de Llouru a San Bartuelu se colocará un pozo con rejilla en un paso donde la tubería no tiene registro. En otro punto se instalará un nuevo caño para reemplazar una tubería obstruida por raíces y se hormigonará la cuneta. En los últimos 150 metros del camino, cerca de San Bartuelu, se revestirá la cuneta en la margen izquierda con una rigola de 50 centímetros para prevenir la erosión.