Melendi pone voz a 'Cómo entrenar a tu dragón 3': "Dicen que en vez de cantante soy pokémon, por todo lo que evoluciono"

Publicado 19/02/2019 20:35:43 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Melendi ha puesto la voz al villano de 'Cómo entrenar a tu dragón 3', la última entrega de esta saga que se estrenará el próximo 22 de febrero y para la que también ha compuesto la canción 'El cielo nunca cambiará', dos nuevos pasos hacia delante en su carrera.

"Dicen que en vez de un cantante soy un pokémon, de tanto que evoluciono. Empecé a hacer canciones con 16 años. Si que es verdad que hay un cambio y una evolución, cosa que agradezco que la gente se de cuenta. Y ahora esto en un paso más. Lo único que se es que cómo pienso hoy seguramente no pensaré mañana", ha asegurado en una entrevista con Europa Press el artista.

Melendi reconoce que ha tenido que salir de su zona de "confort" con este proyecto. Hacer de doblador por primera vez, no es tarea fácil dice. "Requiere mucha preparación. No ves la película, ves unos bocetos con unos códigos, no tienes el contexto, etc. Es un personaje, además, con muchos matices, es irónico. A veces no sabes en que contexto está la escena y yo tampoco se inglés, y el doblaje venía en inglés. Fue complicado pero nutritivo. Me gusta meterme en estos jardines", indica.

Sin embargo, opina que "hacer de malo" es más fácil que hacer de Hipo, el protagonista de esta historia. "No se si repetiría la experiencia, nunca digas de este agua no beberé", añade.

El cantante admite que es un fiel seguidor de esta saga y que ha visto todas con sus hijos. Por eso, a pesar de que se "extrañó" cuando le propusieron hacer la banda sonora, dice que le pareció todo un reto.

"Con la canción he querido transmitir que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y no olvidarnos de luchar por lo que queremos porque al final el propio camino ya es un éxito. Creo que en la sociedad tenemos cosas muy confundidas y me gustaría que mis hijos no se olvidaran de su ilusión, de lo que quieren hacer, que se comprometan con algo que les haga felices", asevera.

'Cómo entrenar a tu dragón 3' es un relato sobre la madurez, la búsqueda del coraje para afrontar lo desconocido y las dificultades para dejar atrás el pasado.

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y el temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una aventura épica que ha recorrido sus vidas. Como gobernador de isla Mema junto a Astrid, Hipo ha creado una utopía deliciosamente caóticaplagada de dragones.

Pero cuando la súbita aparición de una Furia Nocturna hembra coincide con la amenaza más oscura a la que la aldea jamás se haya enfrentado, Hipo y Desdentao deberán dejar atrás el único hogar que han conocido para viajar a un mundo oculto que parecía solo un mito. Al tiempo que descubren sus destinos, dragón y jinete lucharán juntos _hasta los confines de la Tierra_ para proteger aquello que aman.