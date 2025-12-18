El Mercado Artesano de Navidad abre sus puertas con 19 puestos y productos para todos los gustos

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Artesano de Navidad de Avilés vuelve un año más al centro de la ciudad, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adquirir productos de joyería, marroquinería, ropa y otros artículos artesanos en plena temporada navideña.

El mercado, que se celebra en su ubicación habitual de Las Meanas, será inaugurado mañana viernes a las 12.00 horas por la concejala de Comercio, Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, y permanecerá abierto hasta el 7 de enero.

El horario general será de 11.30 a 21.00 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre y 6 de enero, que abrirá de 11.30 a 20.00 horas, y los días 25 de diciembre y 1 de enero, con horario de 17.00 a 21.00 horas.

En esta edición participan 19 artesanos que ofrecerán productos variados, entre los que destacan artículos de joyería y bisutería en plata, piedras preciosas y semipreciosas, cuero, azabache o nácar; figuras de vidrio y alambre, muñecas artesanas a ganchillo; bolsos, carteras, llaveros, cuencos, navajas personalizadas y otros complementos; prendas y accesorios de lana; jabones artesanos, incienso tibetano y cosmética natural; mantelerías y objetos de decoración y utensilios de madera; puzzles y productos elaborados con miel, como velas, bálsamos, jabones y caramelos.

Entre los artesanos participantes figuran Mudos de Muniello, Natives, Zory's Love, Arcrea, Juanjo, Astou, Factoría Cultural, Fatima Saquitos, Creando Alambre, Dideyre Laura Correa, Viraje Atelier, Magna's Joyería Contemporánea, El Puestín de Taramundi, Miel La Calduya (Pesoz), Más que Lana, Miss Princesas Urbanas, Druidessa, Mado Artesanía Textil y Lula Martín Creacióners.