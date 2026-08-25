El Mercado Medieval abre este miércoles con más de 130 puestos de artesanía, alimentación y restauración

Archivo - Mercado Medieval de Avilés en una edición anterior. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, inaugurarán este miércoles a las 12:00 horas un año más el Mercado Franco de Alcabala, una de las citas más señaladas en la agenda de eventos de San Agustín.

Del miércoles 26 al domingo 30 de agosto se podrá disfrutar de más de 130 puestos de artesanía, alimentación y restauración con ambientación medieval en las calles del casco histórico.

Previamente a la inauguración, los pasacalles musicales y teatrales comenzarán a traer los ecos medievales a la ciudad a partir de las 11:00 horas. El Mercado abrirá a diario de 11:00 horas de la mañana a 23:00 horas de la noche, en horario ininterrumpido, excepto el jueves 27 de agosto, víspera del festivo de San Agustín, y el sábado 29 de agosto, cuando el cierre se retrasará a las 01:00 horas. L

os puestos de venta y actividades tendrán lugar entre las calles y plazas Ferrería, Carlos Lobo, La Muralla, Camposagrado y La Fruta. Habrá también actividades a lo largo de las calles del casco histórico.

Se realizarán talleres de oficios tradicionales, pases diarios de Cuentacuentos, grupos de espectáculos, música medieval y renacentista y atracciones para los más pequeños. El circo, los malabares, los espectáculos de fuego y cuchillos también recorrerán las calles de Avilés durante estos días.

El Mercado Franco de Alcabala es una recreación del mercado que los Reyes Católicos otorgaron a la villa de Avilés en el siglo XV. Hace más de dos décadas que celebra en Avilés con gran acogida de público, concentrando cada edición más visitantes, tanto locales, como turistas.