Mercadona recupera el Roscón Bombón para Navidad con una receta renovada y lo pone a la venta este jueves

Roscón Bombón para Navidad de Mercadona. - MERCADONA

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona volverá a comercializar este jueves, 5 de noviembre, el Roscón Bombón en todas sus tiendas con una receta renovada que incorpora una textura más tierna y una decoración diferente, según ha informado la compañía en un comunicado.

La cadena de supermercados ha señalado que recupera este producto a petición de los clientes, que habían solicitado su regreso en los últimos años. El roscón contará con doble relleno y cobertura de chocolate, en línea con la tendencia de consumo de roscones cubiertos que apunta la empresa.

El producto está elaborado por el proveedor Mercapastry en sus instalaciones de Talamanca del Jarama (Madrid) y se incorporará al surtido navideño de roscones de la compañía, que estará disponible al completo a partir del 3 de diciembre.

La oferta incluirá roscones rellenos, sin relleno y una opción sin gluten y sin lactosa. Según Mercadona, las variedades rellenas y sin relleno tendrán una textura más tierna como resultado de cambios en la receta y en el proceso de elaboración. Asimismo, incorporarán un envoltorio protector para mejorar su conservación.

La compañía ha enmarcado estas novedades en su apuesta por adaptar el surtido a las necesidades y hábitos de consumo de sus clientes y en su estrategia comercial de Siempre Precios Bajos (SPB). En este contexto, ha recordado que durante 2025 incorporó 400 novedades y 34 innovaciones de producto a su oferta.