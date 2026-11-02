Mieres centrará su campaña del 25N en combatir los mensajes que culpabilizan a las víctimas de violencia machista - MIERES

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha anunciado que centrará su campaña con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en cuestionar los prejuicios y comentarios sociales que responsabilizan a las víctimas de las agresiones machistas. Bajo el lema 'Ante una agresión machista pensaste... ¿Qué hacía sola tan tarde? Eres cómplice. Estás apoyando al agresor', el Consistorio busca poner el foco en la responsabilidad colectiva frente a la violencia contra las mujeres.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad y Feminismo, abordará a través de cinco mensajes distintas formas de culpabilización de las víctimas, como cuestionar cómo iban vestidas, poner en duda su testimonio o reprocharles que no denuncien. La campaña también plantea la necesidad de combatir la normalización de estas conductas y los discursos que minimizan la violencia o justifican al agresor.

La programación municipal, que incluye distintas actividades culturales y de sensibilización, comenzará la próxima semana. La recogida de entradas para el espectáculo de Sobria y Serena se abrirá este lunes, 2 de noviembre, a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Mieres.

Desde la Concejalía han defendido que la lucha contra la violencia machista requiere la implicación del conjunto de la sociedad y llaman a cuestionar los comportamientos que culpabilizan a las mujeres o contribuyen a silenciar las agresiones.