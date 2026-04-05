Mieres ejecuta 20 derribos subsidiarios desde 2023 por más de 600.000 euros

Mieres realizó 20 ejecuciones subsidiarias desde 2023 con un presupuesto de más de 600.000 euros - MIERES

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez, ha informado de que desde el año 2023 se han realizado una veintena de derribos por ejecuciones subsidiarias que han supuesto un gasto de más de 600.000 euros.

Según el Consistorio, estas actuaciones se llevan a cabo tras numerosos requerimientos a la propiedad de los inmuebles afectados y con la correspondiente autorización judicial, salvo en casos de emergencia, como el ocurrido el pasado mes de enero en La Felguera.

Una veintena de ejecuciones subsidiarias, por tanto, que el Ayuntamiento realiza para evitar situaciones de riesgo y afrontar los problemas de salubridad que este tipo de inmuebles en ruina pueden causar y cuyo pago se reclama posteriormente a las personas propietarias de los mismos.

Los últimos derribos se están llevando a cabo estos días en El Zarramín, donde se están derribando dos inmuebles, pero en los últimos años se ha actuado por prácticamente todo el territorio del concejo, con ejecuciones subsidiarias en el casco urbano, extrarradio o núcleos como Ujo, Santo Emiliano o Turón.

En total, una veintena de actuaciones en los últimos tres años. Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se ha recordado a los propietarios y las propietarias de viviendas o inmuebles su responsabilidad de mantenerlos en buen estado y se ha pedido que se tengan en cuenta siempre los avisos que se hacen desde la inspección urbanística para evitar llegar a ser declarados en ruina.

"La prioridad que se marca a la hora de decidir qué inmuebles se derriban por ejecución subsidiaria es clara: peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato. Todo con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y avanzar en la regeneración urbana", ha señalado el Ayuntamiento.

Para ello, el Gobierno local ha duplicado en los últimos años la partida anual prevista para este tipo de actuaciones, que asciende ahora a 200.000 euros con el objetivo de poder actuar en los casos que sea necesario