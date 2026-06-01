Mieres se prepara para el eclipse solar de agosto con una jornada informativa con observación solar este jueves

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OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González, sigue preparándose para el eclipse solar del 12 de agosto y, tras el éxito de las jornadas AstronoMieres, organiza ahora una jornada informativa sobre este fenómeno astronómico que incluye una charla con información sobre el mismo y una observación solar si el tiempo lo permite.

Será este jueves 4 de junio, de 19 a 20.30 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Se trata de una cita dirigida a profesionales del sector turístico y al público general con la que se pretende dar directrices por parte de personal experto en la materia para disfrutar el eclipse en las mejores condiciones, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Esta actividad, de carácter gratuito, tiene plazas limitadas por lo que requiere inscripción previa. Mieres se sitúa en la franja de mayor visibilidad del Eclipse Solar del 12 de agosto y por ello está preparando distintas actividades para esta cita que tendrá en la base del Picu Polio el lugar oficial de visualización en el concejo, con guías de interpretación, carpa de encuentro, 'food trucks', venta de bebidas y gafas. Mientras llega, el Ayuntamiento organiza una serie de actividades complementarias, como la Jornada de este jueves.