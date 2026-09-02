Miles de asturianos se concentran en diferentes puntos de Asturias para mostrar su apoyo al pueblo de Ceuta

Concentración de apoyo a Ceuta en Villaviciosa - EUROPA PRESS
OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Miles de asturianos han participado en las diferentes convocatorias repartidas por distintos puntos del Principado respondiendo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo de Ceuta.
Las concentraciones más importantes se han registrado en los dos principales ayuntamientos asturianos, Oviedo y Gijón, donde las plazas se han llenado.
También se han registrado concentraciones en otros puntos de Asturias, incluida la plaza frente al Ayuntamiento de Villaviciosa, un consistorio donde gobierna el PSOE, partido que se ha desmarcado de estas movilizaciones. Allí se leyó un manifiesto en el que se insistió en que la concentración no tenía colores políticos. El acto terminó con un aplauso largo en solidaridad con el pueblo de Ceuta y un cántico espontáneo: "Ceuta no esta sola; Ceuta es española".