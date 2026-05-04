Los mineros encerrados en Mina Miura iniciarán una marcha ante la Junta General si no se les paga antes del miércoles

Concentración en Ibias en apoyo de los mineros encerrados - CUENTA DE FACEBOOK DE SOMA-FITAG-UGT

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los mineros que llevan días encerrados en el interior de la explotación de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), abandonarán el encierro para iniciar una marcha reivindicativa hasta la Junta General del Principado de Asturias si la empresa no procede al abono inmediato de las nóminas adeudadas.

Así lo ha confirmado el sindicato SOMA-Fitag-UGT, que establecen el próximo miércoles como fecha límite para que se proceda al pago de las cantidades que se les debe.

La marcha anunciada tiene como objetivos exigir el pago inmediato de los salarios pendientes, reclamar la implicación efectiva de las administraciones públicas, denunciar públicamente el "abandono histórico" que sufren las cuencas mineras y defender el empleo y el futuro industrial de la comarca de suroccidente.

Desde el SOMA-Fitag-UGT advierten que no tolerarán más retrasos ni promesas vacías. El sindicato respaldará todas las acciones necesarias para garantizar que los trabajadores perciban lo que legítimamente les corresponde. Asimismo, hacen un llamamiento a la sociedad asturiana y a las fuerzas políticas para que apoyen esta movilización "en defensa de la dignidad laboral y la justicia social".