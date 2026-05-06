Los mineros de Mina Miura dejan el encierro y comienzan una marcha a pie hasta Oviedo

Concentración en Ibias en apoyo de los mineros encerrados - CUENTA DE FACEBOOK DE SOMA-FITAG-UGT

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los mineros encerrados desde hace 15 días en la explotación de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), han comenzado este miércoles una marcha reivindicativa a pie hasta la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), en Oviedo.

Según ha confirmado el sindicato SOMA-Fitag-UGT la marcha se desarrollará en seis etapas y está prevista su llegada a la sede del Parlamento asturiano el próximo 13 de mayo.

Los mineros reclaman el abono de las nóminas que les deben. Desde SOMA-Fitag-UGT dicen que la marcha "simboliza el sacrificio de un sector que no se rinde y que exige el cumplimiento de los acuerdos y la garantía de un futuro digno para la comarca".

La organización confía en que la Alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, municipio en el que esta Mina Miura, y también Presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), ejerza el liderazgo político necesario para mediar ante las administraciones y la empresa.

"Entendemos que su doble responsabilidad es una oportunidad estratégica para que el Suroccidente no sea ignorado y se trabaje, de forma urgente, en una solución que devuelva la estabilidad a las familias afectadas", ha subrayado.

El SOMA llama a la ciudadanía, para acompañar a los mineros en el fin del encierro y también en las salidas y llegadas de cada etapa. "No estamos solo ante una defensa de los puestos de trabajo de Mina Miura, sino ante la defensa de la supervivencia de todo un territorio", han subrayado.