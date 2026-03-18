El Miteco desconocía que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025

Archivo - Mina de Veiga de Rengos, en Cangas del Narcea. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica, Miteco, ha trasladado este miércoles a través de un comunicado que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva. Añade además que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025.

Así incide en que, de hecho, la Estadística minera del Miteco, elaborada a partir de la información facilitada por las CCAA, no recoge dicha actividad.

"Tras conocer la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la citada normativa. El proceso de obtención de la documentación está siendo lento y el ITJ la está analizando -especialmente los planes de labores de las explotaciones- con vistas a resolver sobre la materia", incide el Miteco.

Por su parte el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, ha evitado responder a las preguntas sobre este desconocimiento por parte del Miteco, trasladadas durante el pleno por parte del presidente y portavoz del grupo 'popular', Álvaro Queipo y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Fue Queipo el primero en preguntar a Barbón asegurando que le gustaría conocer su opinión al respecto. "Le acusa el Gobierno de España de haber ocultado durante años que en Asturias se extraía carbón", dijo Queipo sin obtener respuesta del presidente asturiano.

Después la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, volvió a plantear a Barbón esta cuestión asegurando que "Asturias se merece una respuesta". Tampoco Tomé obtuvo respuesta.

Por su parte el también diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, consideró "muy preocupante" la información y acusó a Barbón de "mantener una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones".

"Resulta especialmente grave la falta de explicaciones públicas por parte del presidente del Principado. No ha salido de su boca ni una sola palabra sobre el carbón" pese a la relevancia del asunto durante el debate plenario.