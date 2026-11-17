La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Nerea Monroy, participa en el III Encuentro Economía del Cuidado Cecoec, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Nerea Monroy, ha destacado este martes, en Gijón, que el presupuesto de su Consejería crecerá en 2027 hasta los 651 millones de euros, lo que supone casi 46 millones más que el presente año.

A este respecto, ha asegurado que son unos presupuestos "con gran contenido social", que fortalecen y sostienen el escudo social, según ella, así como una apuesta, "sin ninguna duda", por mejorar la vida de las personas.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el III Encuentro Economía del Cuidado Cecoec, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Especialmente ha resaltado que se hace una "apuesta muy importante", con una subida del 33 por ciento en lo que se refiere a la Ayuda a Domicilio y asistencia, hasta alcanzar los 49,2 millones de euros en ayuda a domicilio y de la asistencia, así como 84 millones de euros para prestaciones económicas vinculadas a la dependencia.

Ha incidido, de igual manera, en que se sigue apoyando a los servicios municipales a través del Plan Concertado, con 39,5 millones de euros. A esto ha sumado "una apuesta fuerte" en todo lo referido a mayores y discapacidad, con más de 80 millones de euros.

Monroy ha llamado la atención, también, sobre el objetivo de que las personas que así lo quieran puedan vivir en su entorno, en su casa. Para ella, estos presupuestos contribuyen a potenciar esa ayuda a domicilio y son continuidad del Plan Agiliza.

Sobre este último, ha indicado que este no finaliza el 31 de diciembre próximo, sino que se mantiene durante el 2027, tal como viene reflejado en los presupuestos del 2027.