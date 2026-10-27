Monroy garantiza mejoras laborales en Derechos Sociales para reforzar la atención a las personas dependientes

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha asegurado este martes que el Principado mejorará las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras dependientes de su departamento y ha expresado su confianza en alcanzar acuerdos con el comité de empresa.

Durante su intervención en la Junta General y en respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, Monroy ha señalado que las reivindicaciones del Comité de Empresa de la Consejería cuentan con su "máximo reconocimiento" y ha explicado que ha mantenido encuentros con sus representantes para conocer las dificultades existentes en distintos ámbitos.

La consejera ha defendido que la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, mayoritariamente mujeres, "revertirá" en una mejor atención a las personas a las que prestan cuidados.

En respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que reclamó más medios humanos, materiales y técnicos y una mayor inversión presupuestaria para afrontar las carencias en centros y servicios, Monroy ha reconocido que existen incidencias en el sistema público de cuidados.

"No cabe duda de que hay incidencias", ha afirmado, aunque ha defendido que lo importante es disponer de capacidad para detectarlas, abordarlas y resolverlas.

La titular de Derechos Sociales ha reconocido en este sentido el trabajo de los profesionales, las direcciones de los centros, las familias y las entidades sociales, así como la labor de control y propuesta que realizan los grupos parlamentarios.

Monroy ha situado como compromisos de su departamento "más inversión, más calidad, más derechos" y el fortalecimiento de la red pública de cuidados, que ha definido como "una de las grandes conquistas sociales" de Asturias.

"Frente a quienes entienden que los cuidados son un gasto, nosotros seguimos defendiendo lo común como derecho", ha señalado la consejera, que ha defendido que una sociedad se mide también por la forma en que trata a las personas que más necesitan de los servicios públicos.

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha manifestado que, si bien comparten las ideas de la consejería, pero ha advertido de que las ideas "de poco sirven si no se convierten en realidades". En este sentido ha manifestado que "hacen falta medios humanos, materiales y técnicos que requieren mayor financiación e inversión presupuestaria, es decir de mayor gasto público".

Por ello ha pedido a la consejera hablar de cuestiones concretas que afectan a los centros, servicios y personal dependiente de su consejería, su realidad diaria, la carencia en algunas infraestructuras, el déficit estructural en personal y derechos laborales.

En este sentido la diputada del Grupo Mixto ha preguntado a la consejera por los motivos para no reconocer y asignar retribuciones justas retribuciones adecuadas para quienes día a día contribuyen para sostener nuestro necesario sistema de cuidados.

Tomé ha reconocido a Monroy el valor de ponerse al frente de una consejería que trabaja a diario con material altamente sensible, con personas, con las más vulnerables, con niñas y niños, mujeres y hombres, familias que de manera puntual o de forma prolongada en el tiempo requieren un soporte para seguir adelante en la que han sucedido renuncias, ceses y nuevos nombramientos y a la que le queda el poco tiempo que resta de legislatura para poner más orden y para dar prestaciones y servicios más ágiles a la gente.