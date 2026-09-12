Un montañero de 29 años resulta herido tras caer en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo - SEPA

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo, en Cabrales. El montañero sufrió una lesión en un tobillo y policontusiones en el tronco y fue evacuado al Hospital de Arriondas.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.13 horas y movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA. Una vez en la zona, la médica-rescatadora suministró analgesia al herido y le inmovilizó la extremidad lesionada.

El accidentado fue izado junto a la médica-rescatadora mediante una operación de grúa doble, con unos 30 metros de cable, y trasladado posteriormente al Hospital de Arriondas. La intervención finalizó a las 13.58 horas con la llegada del equipo de rescate a base.