El Montepío "indignado" ante la petición de decomiso de su Residencia de Mayores solicitado por la Fiscalía

Archivo - Residencia de Felechosa del Montepío de la Minería. - MONTEPÍO DE LA MINERÍA - Archivo

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mutualidad Montepío de la Minería ha manifestado este jueves su "firme compromiso" con la defensa de los intereses de los residentes, trabajadores y mutualistas. Asegura que mantiene el máximo respeto institucional hacia las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, si bien no comparte, entre otras, lo que considera "injusta, abusiva y desproporcionada pretensión de decomiso de la Residencia solicitada en el escrito de acusación de la Fiscalía" en su escrito de acusaciones del denominado Caso Hulla.

Recuerda el Montepío que como acusación particular, la Mutualidad ha presentado su escrito de acusación hace ya más de dos meses y ha ido más allá, solicitando penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía para determinados acusados, por los perjuicios patrimoniales y reputacionales ocasionados a la Mutualidad, derivados de la administración desleal, apropiación indebida, estafa, etc.

A través de una nota de prensa incide la Mutualidad en que la solicitud de decomiso de la Residencia planteada por la Fiscalía y la mera posibilidad de que dicha medida pudiese llegar a materializarse "genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad de una actividad asistencial y social que se desarrolla en una zona rural en la que la inversión privada parece no llegar y la inversión pública no se materializa, zona que cumple todos los objetivos propios del reto demográfico".

"La decisión de la Fiscalía provoca desasosiego en la plantilla de trabajadores, afectando entre puestos directos e indirectos a más de 150 personas que sienten peligrar su futuro y proyecto de vida. La aspiración de decomiso sobre la Residencia de la Fiscalía Anticorrupción además genera ansiedad, estrés y zozobra en los más de 230 residentes que actualmente reciben atención y cuidados en el centro y lógicamente repercute directamente en el bienestar y la salud emocional de los mismos", indican.