"Los montes de Asturias son un auténtico polvorín", lamenta Pumares (Foro) ante la oleada de incendios

"Cuando los terroristas dan cerilla y queman toda Asturias, pasa lo que pasa", advierte



GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de FORO Asturias y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha condenado este viernes a los "terroristas ambientales que están quemando un patrimonio de todos los asturianos como es nuestro medio natural", al tiempo que ha puesto el partido a disposición del Gobierno autonómico para solucionar cuanto antes esta situación.

Dicho esto, ha criticado que "el mundo rural asturiano está abandonado a su suerte". "Los montes de Asturias son un auténtico polvorín", ha asegurado.

Así lo ha hecho, en declaraciones a Europa Press, tras la reunión mantenida en Gijón con Cocemfe en el Centro de Atención Integral (CAI) de Viesques, en la que ha estado acompañado por el ex consejero de Bienestar Social y responsable en Asuntos Sociales del partido, Javier Amandi, y los concejales en Gijón, Jesús Martínez Salvador --portavoz municipal-- y Pelayo Barcia.

Pumares ha incidido en que en el Principado se lleva 40 años "sin hacer una gestión forestal adecuada". Algo que, a su juicio, genera un problema "importante".

El candidato autonómico de Foro ha remarcado que se ponen "trabas permanentemente" a la gente del campo, que lleva siglos construyendo este Paraíso Natural.

En esta línea, ha lamentado que se han desaprovechado estos cuatro años para hacer una gestión forestal adecuada. Ha recordado, al tiempo, que Foro ya lleva tiempo reclamando que se haga una ordenación forestal o una Ley de Montes, entre otras cosas.

Todo ello para evitar que cuando lleguen las altas temperaturas o "terroristas ambientales", de los que ha dicho que hacen "auténticas barbaridades", a los que no les importa poner en riesgo la vida de las personas, no nos encontremos con que el campo sea un "polvorín" porque hay muchísima masa forestal, no están limpios y, al final, "cuando los terroristas dan cerilla y queman toda Asturias, pasa lo que pasa".