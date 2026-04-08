Claudia Montes declara que Ábalos no le dijo si estaba "enchufada" en Logirail y que Koldo aseguraba que era su "jefe"

La Ex Miss Asturias, Claudia Montes, a su llegada al Tribunal Supremo, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan desde ayer, 7 de abril, en el banquillo d - Alberto Ortega - Europa Press

Dice que puede demostrar que madrugaba para trabajar por sus "estados de Instagram" y que iba a la biblioteca en horario laboral

OVIEDO/MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes le pasó enlaces de vacantes en la empresa pública Logirail, en la que finalmente fue contratada tras mandar su currículum, pero no le esclareció si había sido "enchufada". Y ha expresado que el exasesor ministerial Koldo García "desde el principio" le dijo que era su "jefe".

Según ha declarado como testigo, conoció a Ábalos en mayo de 2019 durante un mitin del PSOE en Asturias, y ha señalado que tuvieron una relación "de amistad y, luego, una relación un poco virtual".

Montes ha indicado que Ábalos sabía que era "madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba trabajar". "Entonces, como cualquier amigo y compañero al que le cuentas tu situación, me pasó enlaces. Yo vi que en InfoJob la empresa estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo. Y accedí a mi candidatura, la presenté como encargada", ha añadido.

La mujer ha precisado que tenía varios años de experiencia como encargada en otra empresa y por ello la contrataron, "porque era apta para el puesto".

En Logirail --filial de Renfe-- trabajó entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, empezando como encargada de un proyecto trenes turísticos y, después, "con el tiempo, con esfuerzo, trabajo y muchas horas extras", ascendió "a supervisora".

Sobre si cree que Ábalos pudo influir en su contratación, Montes ha comentado que los investigadores sospechan que hay "algo detrás". "Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron en ningún momento. Nunca Ábalos me dijo 'oye, te he enchufado'", ha remarcado.

Respecto a Koldo, ha declarado que "desde el principio" el entonces asesor ministerial le dijo que era su jefe en la empresa pública: "Que era el consejero de Renfe y que era mi jefe".

UN CONFLICTO ENTRE SUS SUPERIORES Y 21 DÍAS ACUMULADOS EN HORAS EXTRA

Por otro lado, Montes ha respondido afirmativamente cuando le han preguntado si existió algún "conflicto" entre sus superiores en Logirail, José Ángel Méndez y Óscar Gómez, que han declarado como testigos justo antes que ella.

Dicho conflicto nació porque, según ella, "valía para el puesto" pero había la "controversia entre ellos": "Y allí yo estaba metida en el ajo sin comerlo ni beberlo", "porque uno me quería para la oficina de arriba y otro para la de abajo".

Estos problemas los comentó con Ábalos, ha explicado, "como compañera militante y como amiga", y con Koldo porque era su "jefe", con el fin de trasladarle "lo que pasaba", y no "a efectos de solucionar el problema".

Montes ha manifestado que tuvo reconocidos 21 días compensatorios "de trabajo extra", que le reconocieron en el finiquito cuando acordó el despido improcedente con Logirail.

La defensa de Koldo le ha preguntado si se despertaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Montes ha respondido que sí, y que lo podía demostrar con sus "estados de Instagram". "Porque cada vez que me levantaba subía en Instagram el desayuno y cómo estaba trabajando con el ordenador", ha explicado.

A continuación, la letrada le ha preguntado si dejó de ir a trabajar. "No, en ningún momento. He cumplido", ha respondido, pero ha matizado que "lo que hacía era ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y aprovechar para leer".

Justo antes de terminar su testifical, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le ha pedido que concretara si las visitas a la biblioteca eran dentro o fuera de trabajo. "En horario de trabajo. Los libros eran todos referente a los trenes. O sea, quería saber todo lo referente a los trenes", ha concluido.