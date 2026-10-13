Moriyón destaca la aprobación del mayor presupuesto de la historia de Gijón, con 325 millones para 2027

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada de la concejala de Hacienda, María Mitre. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2027, aprobado en este día en la Junta de Gobierno local y que asciende a 325.510.900 euros, un 5,01 por ciento más que en 2026.

"Es el mayor presupuesto de la ciudad", ha resaltado Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada de la concejala de Hacienda, María Mitre.

Unas cuentas, según ella, "realistas, responsables y ajustadas al mandato y a las necesidades de la ciudadanía", ha asegurado la alcaldesa, antes de remarcar que se mantienen los grandes proyectos de ciudad. A esto ha sumado que revalidan la apuesta del Gobierno local por los servicios públicos y atienden al problema de acceso a la vivienda.

Sobre esto último, ha destacado que se destinarán más de tres millones de euros para la segunda fase del Plan Llave, para la construcción de vivienda destinada a alquiler asequible, y otros dos millones de euros para las ayudas a fachadas que estaban pendientes.

Asimismo, se dedicarán seis millones de euros para continuar en 2027 con las obras de Tabacalera; 3,8 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2027 del convenio con Adif y Principado para las obras de la nueva estación intermodal, incorporando la no ejecutada en 2026 "por retrasos de Adif"; y 2.873.000 millones de la reforma del Albergue Covadonga, del total de cinco millones.

Con todo, ha reivindicado que cierra el mandato con las cuentas "en orden", manteniendo los proyectos de ciudad, sosteniendo los servicios públicos, sin subir impuestos y blindando la estabilidad del Ayuntamiento, según la regidora gijonesa.

Moriyón, en esta misma línea, ha puesto en valor la transformación que se está llevando a cabo en Gijón, "una de las ciudades que lidera el Norte de España", ha recalcado.

Por otra parte, y relativo a las ayudas a fachadas pendientes, se ha comprometido a que, antes de que finalice el mandato, vía modificaciones presupuestarias, se pueda saldar la deuda pendiente.

También ha aclarado que, hasta que no se firme el convenio con el Principado para la incorporación de las escuelas de cero a tres años a la Red regional de 'Escuelinas', el Ayuntamiento debe tener en sus presupuestos las previsiones de gasto.

Moriyón, asimismo, ha destacado que lo que han pretendido con este presupuesto es cerrar un ciclo inversor que el Gobierno municipal "tenía en su cabeza" y ponerlo en marcha.

Sobre ello, ha indicado que ahora hay en marcha 74 millones de euros en inversión, a lo que ha remarcado que, los últimos tres años (2024, 2025 y 2026), suman 131 millones de euros de inversión, lo que supone algo más de 40 millones de euros por año y que se refleja en un total de 271 expedientes, solo del Ayuntamiento, es decir, si contar empresas municipales.

Mitre, por su parte, ha incidido en que Gijón ha sabido crecer y asentarse en una línea de crecimiento y captación de ingresos sin subir impuestos.

Al tiempo, ha resaltado que el Ayuntamiento aumenta en 2027 las aportaciones a todas las empresas municipales y organismos autónomos, sobre todo el Patronato Deportivo Municipal (PDM), Emusla, Emtusa y Divertia.

Especialmente se ha referido al incremento de ingresos por el ICIO, el impuesto de licencia de construcciones, sobre todo por obras de especial relevancia como la construcción del hospital Quirón y la ampliación del hospital de Cabueñes.

Al margen de las inversiones citadas por la alcaldesa, ha señalado que se destinará un millón de euros para avanzar en el proyecto del nuevo parque de Bomberos, a lo que ha sumado la reforma de las oficinas del PDM y la adecuación de la finca de La Isla, en el Jardín Botánico.

Asimismo, se mantienen dos millones de euros del presupuesto del Consejo de Distritos y, para la zona rural, se destinarán 649.000 euros para conservación.

Tras la aprobación del proyecto de presupuestos, toca el turno de presentación de enmiendas por parte de la oposición y la votación en la Comisión de Hacienda de cara al Pleno del próximo 10 de noviembre.