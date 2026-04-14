Moriyón (Foro Asturias) exige a Barbón el cese de Roqueñí por el caso 'Cerredo'

La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, junto al secretario general del partido, Adrián Pumares, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha reclamado este martes al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que asuma responsabilidades por el caso del accidente minero 'Cerredo' y que cese, si no dimite, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del secretario general del partido, Adrián Pumares, en la que se ha pedido también que Barbón convoque una cuestión de confianza y que se cese, por las mismas responsabilidades políticas que Roqueñí, al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ambos por sus decisiones cuando eran consejeros en el Gobierno asturiano.

Moriyón, asimismo, ha apuntado que es "muy conocedora de cada momento" que aconteció tras el siniestro. Al tiempo, ha señalado que, como alcaldesa, tiene el deber político y moral de reclamar lo mejor para Gijón.

En este sentido, ha sostenido que quien tuvo responsabilidades en hechos "tan graves", como el siniestro, no deben estar al frente de una infraestructuras "crítica" para Gijón y para Asturias como es el puerto gijonés de El Musel.

"Exigimos el cese de Nieves Roqueñí", ha insistido la regidora, quien ha remarcado que con estas declaraciones deja clara su posición al respecto.

Incluso, se ha mostrado convencida de que esta petición tiene que ser atendida, "que va a serlo", ha apostillado. Ha recalcado, unido a ello, que cuando Barbón asume el envío a la Fiscalía del caso del accidente minero, cuanto menos da a entender que cree que puede haber algo constitutivo de delito, a juicio de la alcaldesa, quien ha dicho no entender que luego mantenga en el cargo al frente de El Musel a Roqueñí.

Relacionado con el accidente mortal minero, ha remarcado que Roqueñí, que ingeniera de Minas, desmanteló el servicio de seguridad minera, el mismo que ahora Barbón dice que va a restituir en dos meses. Esto, para ella, es como reconocer que quitó algo que no debía.

Ha reiterado, por ello, la petición de cese de los dos responsables políticos, en especial Roqueñí por su responsabilidad portuaria, Si eso no pasa, la ciudadanía "tomará buena nota", ha augurado Moriyón.

Ha llamado la atención, asimismo, que cuando pasa algo el PSOE pide dimisiones por responsabilidad política, pero cuando es al revés, los socialistas dicen que es "por intereses partidistas".

"Están todas las cartas sobre la mesa", ha remarcado la alcaldesa gijonesa, quien ha asegurado que Roqueñí vino a desempeñar un cargo a El Musel porque ya no podía estar en la Consejería. "Hace un año de la tragedia, creo que hemos sido bastante respetuosos", ha apuntado. "Ya está bien", ha agregado Moriyón.

Pumares, por su lado, se ha referido al informe "absolutamente demoledor" que refleja el "caos" del departamento regional de Minas en el Principado.

Y si bien ha dejado claro que hay funcionarios que se dejan la piel desarrollando su labor, ha lamentado que estos no han estado respaldados por los responsables políticos al frente de la Consejería.

Ha agregado, al tiempo, que desmantelar el servicio de seguridad minera no fue una decisión técnica. Si se toma una decisión así, el responsable último, a su modo de ver, es Barbón.

Del presidente regional ha afeado que no ha pedido disculpas ni ha explicado por qué firmó el decreto de desmantelamiento del citado servicio de seguridad minera, que ahora va a volver a activar. Por ello, ha considerado que Barbón debe plantear una moción de confianza ante el Parlamento asturiano,

Se ha sumado, además, a la petición de Moriyón de que asuman responsabilidades políticas tanto Roqueñí como Fernández. Eso sí, ha lamentado que, aún así, "va tarde".