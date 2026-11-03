Moriyón (Gijón), sobre Josefina Collado, campeona del mundo de marcha nórdica: "Nos inspiras"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recibe en el Ayuntamiento a Josefina Collado, campeona del mundo de marcha nórdica, acompañada del concejal de Deportes, Jorge Pañeda. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha recibido este martes a la campeona del mundo de marcha nórdica, Josefina Collado, de 71 años, de la que ha resaltado a que a los 60 años se replanteó otra vida y se inició en este deporte.

"Para otras muchas personas nos inspiras", ha destacado Moriyón, durante la recepción a la atleta en el Salón de Recepciones municipal, acompañada de una representación de su club 'Marcha Nórdica Gijón', integrado por personas de todas las edades, desde una niña de once años a una mujer de 86.

"Una mujer como tu no tiene más obstáculos que los de su cabeza", la ha elogiado la alcaldesa, quien ha ha llamado la atención sobre que fue a los 70 años cuando se decidió a competir. "Necesitamos muchas veces personas como tú", ha destacado.

Collado, a la que todos llaman Pepa, ha resaltado, por su parte, que la marcha nórdica es el deporte más completo y tiene un beneficio importante en la salud. "Cualquier persona lo puede practicar", ha animado.

En el club, formado más por mujeres que por hombres, hay ya lista de espera para los talleres de formación que imparten. Ha señalado, unido a ello, que este próximo viernes tienen uno. "Marcha Nórdica Gijón va como un tiro", ha reivindicado.

En cuanto a sus logros deportivos, se ha mostrado muy feliz. "No tengo palabras", ha resaltado, a lo que ha asegurado que está "muy agradecida a la vida".

Asimismo, ha explicado que no se planteó competir al inicio, pero cuando vio que puedes movilizar hasta el 90 por ciento de la musculatura con este deporte y con la ilusión que le hacía ir a Finlandia, cuna de este deporte, se animó a hacerlo.

"Hacer marcha nórdica no es caminar con bastones", ha advertido, eso sí. Ha indicado, también, que el club lleva ya operativo seis años. Un número importante de sus miembros vienen derivados por amigos o incluso médicos, ya que tiene beneficios "innumerables".

Ella misma, con artrosis en las manos, gracias a este deporte, las tiene "funcionales al 100 por ciento", con cero dolores, y lo mismo en la rodilla por una operación. De hecho, ha afirmado que su reumatóloga está "pasmada" con ella. La médica no cree que no le duela nada y haga lo que hace.

Y si bien ha confesado que nunca se hubiera imaginado volver con un oro y una plata en España, practicar este deporte "con constancia es posible", ha defendido Collado. Esta ha advertido, también, de que lo que hagamos cada persona los últimos 20 años de nuestra vida, depende que lo que hagamos los 20 anteriores.

De la competición en Finlandia, ha señalado que se llevó la bandera de España, pero no pensaba que llegaría al pódium con ella. De los 34 deportistas españoles que fueron, ella era la única de su categoría, mayor de 70 años. Ha resaltado, además, que después de ganar y la repercusión que ha tenido, han contactado personas de toda España con ella para interesarse por este deporte.