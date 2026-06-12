Moriyón inaugura el Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios en el Cerillero, Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, inaugura el Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios, en el barrio del Cerillero. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha inaugurado este viernes el Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios, en el barrio del Cerillero.

Ha recordado, durante la inauguración, que fue en 1969 cuando Roberto González Quintana y Margarita Rodríguez Muñiz decidieron crear una agrupación folclórica en este barrio. "Lo hicieron porque amaban lo que somos, la música, la danza, las tradiciones y la tierra", ha destacado.

Moriyón, asimismo, ha puesto en valor que durante casi 50 años Los Collacios fueron "ese cuidado hecho canto, hecho baile, hecho presencia constante en la vida cultural de Gijón".

Especialmente ha ensalzado la figura de Margarita Rodríguez Muñiz, nacida en Serín en 1938, quien pasó su vida entera "entregada al folclore asturiano, con una constancia que no admite adjetivos lo suficientemente grandes". La mujer, fallecida en enero de 2016, fue una de las personas más queridas del Cerillero, según la alcaldesa, quien ha resaltado que su obra quedó.

"Hoy al dar su nombre a este jardín de la mano de la agrupación que ella fundó queremos decirle a ella, a su memoria y a su familia que Gijón no olvida a quienes lo hicieron mejor", ha señalado.

Unido a su nombre ha mencionado el de Roberto, fundador también del grupo, al que ha dado las gracias por haber elegido este barrio, esta ciudad y esta cultura.

"Gracias por no rendirte nunca y gracias por estar ahí para ver cómo Gijón le devuelve en piedra y en nombre una parte pequeña de todo lo que nos diste", ha destacado, a lo que ha remarcado que el Ayuntamiento recibió más de 900 firmas para pedir este reconocimiento, a lo que ha pedido disculpas por los retrasos en hacerlo efectivo.