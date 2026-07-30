Moriyón invita a descubrir la Universidad Laboral de Gijón en el pabellón del Ayuntamiento en la Fidma

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y la vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, en el pabellón del Ayuntamiento en la Fidma. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha puesto en valor este jueves la antigua Universidad Laboral, que centra el pabellón gijonés de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrar en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 1 al 16 de agosto.

Ha animado, en este sentido, "a dejarse sorprender una vez más por la Laboral y a sumarse a este sueño de verla reconocida algún día como Patrimonio Mundial por la Unesco".

Así lo ha indicado, durante la presentación del pabellón, en la que ha participado, también, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, entre otras autoridades.

De la Universidad Laboral ha resaltado que es uno de los símbolos más grandes de Gijón. "Hablar de la Laboral es hablar de piedra y de historia, pero también de futuro y de algo que ninguna guía turística puede explicar del todo", ha remarcado, a lo que ha llamado la atención sobre lo que significa para quienes lo han vivido desde dentro.

De ahí que la primera parada del pabellón es la memoria sobre un conjunto arquitectónico monumental logrado por Luis Moya Blanco, declarado Bien de Interés Cultural y que hoy se reconoce como una de las piezas "más singulares" de la arquitectura española del siglo XX. "Un patrimonio que no pertenece solo a Gijón, pertenece a Asturias y de alguna manera pertenece también al mundo", ha destacado.

La segunda parada, según la alcaldesa, es el presente, ya que es un espacio vivo donde conviven la formación, la creación artística, las instituciones públicas y los servicios que cada día utilizan miles de gijoneses. "Es un edificio, que lejos de mirar solo hacia atrás, sigue generando oportunidades, economía y cultura", ha apuntado.

"Las grandes obras no son únicamente las que impresionan cuando nacen, son las que siguen encontrando un lugar en la vida de las generaciones que vienen después", ha invitado a reflexionar.

En este sentido, ha apuntado que la Universidad Laboral fue concebida para perdurar y hoy sigue cumpliendo esa vocación, "siendo un espacio de encuentro, de formación, de creación y de oportunidades para Asturias", ha resaltado.

Como tercera parada, ha citado la historia personal de miles de antiguos alumnos que se formaron, crecieron, construyeron amistades y proyectos de vida en torno a esos muros, y de todos los que tuvieron una vinculación posterior con ella. "La Laboral no solo se mira, se siente", ha destacado.

"Cuidarla, mostrarla al mundo y aspirar a verla reconocida como Patrimonio Mundial de la Unesco, no solo una visión institucional, es un deber con quienes la construyeron y con quienes la van a heredar", ha asegurado.

Por todo ello, ha invitado a todos los asistentes a esta edición de la Feria a recorrer este estand y a dejarse sorprender una vez más por la Laboral, así como a sumarse "a este sueño de verla reconocida algún día como Patrimonio Mundial por la Unesco".

Por parte de la consejera, Gutiérrez ha resaltado que la Laboral está llena de vida, de historia y representa un patrimonio "absolutamente rico y valioso y absolutamente extraordinario".

En este sentido, ha opinado que la mejor manera de preservar el patrimonio es dotándolo de vida, a lo que ha señalado que así ha sido con la Universidad Laboral.

Del histórico edificio ha remarcado que es un patrimonio "absolutamente extraordinario", además de ser un edificio "singular como pocos en el mundo". "Es especialmente llamativo y impactante a cualquier persona que se acerca", ha agregado.

Gutiérrez ha incidido en que no es solo una suma de metros cuadrados, sino que está lleno de la vida de las personas que lo hicieron posible, desde quien trabajó en su construcción a quien se formó en sus aulas, donde sentaron las bases de un porvenir que en muchos casos tuvo otras opciones. Ha indicado, además, que hoy día cuenta con diferentes usos que conviven en el edificio.

Por ello, ha considerado que es un "absoluto acierto" el dedicar el pabellón a la Universidad Laboral, donde los visitantes se podrán encontrar con un lugar que forma parte de sus vidas "de manera directa o indirecta".

"Yo creo que pocos asturianos no tendrán algún vínculo con la Universidad", ha añadido la consejera, quien ha llamado la atención que son numerosas las personas venidas de fuera que la visitan.

Ha rememorado, que ella misma, de las pocas fotos que tiene de uno de sus abuelos, es en la Universidad Laboral, que le ofreció la posibilidad de "una segunda vida" cuando estaba enfermo, para formarse y reciclarse profesionalmente.

Se ha mostrado convencida, por ello, de que otras muchas personas que van a pasar por este pabellón van a emocionarse, porque se van a encontrar con recuerdos vinculados a este histórico edificio.

Al tiempo, ha reivindicado la apuesta "absolutamente decidida" del Gobierno asturiano por el mantenimiento, la recuperación y la potenciación de la Universidad Laboral, por el "firme convencimiento" de lo que significaba no solo para Asturias, sino también para España y el mundo.

Un firme convencimiento que les hace apostar por la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, por lo que pelean. "Vamos a seguir peleando convencidos y siguiendo, por supuesto, los procesos que siempre son más largos de lo que nos gustaría", ha señalado.

Gutiérrez ha insistido en que en el Principado están convencidos del "maravilloso y extraordinario" valor que tiene esta Universidad y que representan algo que además estamos viendo en este momento. Sobre el pabellón de Gijón, además, ha augurado que "va a permitir redescubrir esta maravillosa Universidad". "A todos nos va a conmover e ilusionar", ha destacado.

Baragaño, por su parte, ha resaltado que el de Gijón es un pabellón "absolutamente fundamental" en cada edición de la Fidma, y ha puesto en valor que, en este año, la protagonista sea la Laboral y que, según él, es un edificio emblemático que cree "que todos tenemos un poco en nuestro ADN". "No tengo ninguna duda de que será un gran éxito", ha señalado.