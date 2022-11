Moriyón al presidente de Foro Gijón: "Chus, tienes en tus manos las riendas para llevarnos a lo más alto"

OVIEDO/GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Local de Foro Gijón, celebrado este sábado en el

Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias, ha proclamado la nueva Comisión Directiva que encabeza Jesús Martínez Salvador al que la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha mostrado todo su apoyo. "Chus, tienes en tus manos las riendas para llevarnos

a lo más alto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero puedes tener clara una cosa: sea como sea, será contigo", le ha dicho Moriyón, sin aclarar si será ella o Martínez salvador quien encabece la candidatura a la alcaldía.

Lo que sí ha dicho Martínez Salvador es que el equipo elegido hoy "se pone ya a trabajar para ofrecer a la ciudad los mejores proyectos, siempre realistas, que harán de Gijón una ciudad mejor".

"Donde haya más oportunidades y mejore nuestra calidad de vida. Lo haremos área por área, barrio por barrio. Lo haremos con el aval y el crédito de quien cuando gobernó cumplió la palabra dada. Quien dijo que iba a bajar impuestos y los bajó. Otros hicieron lo contrario. Con aciertos y también con errores, no lo escondemos. Pero de los errores también se aprende".

El nuevo presidente forista ha tenido palabras de reconocimiento hacia su predecesor, Álvaro Muñiz y de agradecimiento hacia su equipo de trabajo en el partido y en el Ayuntamiento

Martínez Salvador ha destacado que "con Foro en el gobierno de Gijón, había paz, no vivíamos en este enfrentamiento constante al que nos ha expuesto el gobierno más sectario que se recuerda. Hubo un gobierno que gestionaba y ahora hay otro que ideologiza".

Por su parte Carmen Moriyón ha manifestado que "lo mejor que tienen en Foro es que todo Gijón les conoce ya, en el Gobierno y en la oposición, y sabe que su única ambición es ser útiles para mejorar la vida de la gente".

"Esa vocación de acuerdos es la que veo que habéis mantenido en Gijón incluso en los momentos más difíciles y con los peores adversarios enfrente. Y eso es un mérito inmenso", ha dicho la presidenta de Foro Asturias.

Ha recalcada la que fuera regidora de la ciudad que las personas que están en política no deberían tener más afán, más ambición que la de ser útiles.

"Lo demás no sirve para nada, y al final, es efímero. Nadie se va a acordar de polémicas, ni se va a acordar seguramente de concejales, casi ni de alcaldesas. Se van a acordar de que se recuperaron calles que estaban apagadas. Se van a acordar de que se construyó el colegio donde estudian ahora sus hijos o sus nietos. Se van a acordar que cuando estuvieron en las situaciones más complicadas imaginables no se les dejó atrás. Y a 'eso es a lo que tenemos que aspirar. A mejorar la vida de la gente. No hay ningún otro secreto", manifestó.